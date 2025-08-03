نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بحضور وزير التعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان الرسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2025.

ويترأس المؤتمر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الثانية وجدول تسجيل الرغبات

ويتضمن المؤتمر أيضًا إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الجدول الزمني الخاص بعملية تسجيل الرغبات للطلاب في هذه المرحلة، التي تشمل العديد من الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم ضمن المرحلة الأولى.

نتيجة المرحلة الأولى متاحة إلكترونيًا عقب انتهاء المؤتمر

وكانت وزارة التعليم العالي قد أغلقت باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا مساء أمس السبت، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا. واجتمعت اللجنة العليا للتنسيق عقب الإغلاق مباشرة لفرز الرغبات ووضع الحدود الدنيا للكليات.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة المرحلة الأولى للطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني عقب انتهاء فعاليات المؤتمر مباشرة، حيث يستطيع كل طالب الدخول باستخدام رقمه السري لمعرفة الكلية التي تم ترشيحه لها وفقًا لمجموعه ورغباته.