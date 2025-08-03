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أحمد جودة - القاهرة - تواصل جمهورية مصر العربية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، جهودها في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل ما يواجهونه من أوضاع إنسانية صعبة جراء العدوان والحصار المستمر.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أقلعت 9 طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية، حيث نفذت عمليات إسقاط جوي فوق المناطق التي يصعب الوصول إليها بريًا داخل قطاع غزة.

استمرار الدعم البري بالتوازي مع الإسقاط الجوي

وتأتي عمليات الإسقاط الجوي في إطار تكاملي مع استمرار تدفق شاحنات المساعدات البرية التي تدخل من معبر رفح، بما يعكس حجم الجهد المصري المستمر والمتوازن لتأمين وصول الغذاء والإغاثة إلى الفلسطينيين في أماكن احتياجهم، خاصة في المناطق المعزولة أو المقطوعة عن الإمدادات بفعل الاشتباكات أو الحصار.

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة

مصر تثبت التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

ويُجسد هذا التحرك الجوي والإنساني الدور المصري الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ليس فقط عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، بل من خلال تحركات عملية على الأرض، تهدف إلى تخفيف معاناة الأهالي وبث الأمل في نفوسهم في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.