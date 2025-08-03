نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي للمصريين بالخارج: أنتم سفراء مصر.. وانقلوا ما تحقق من نهضة وتقدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة مباشرة إلى المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدًا على دورهم المحوري في تمثيل بلدهم، قائلًا: "مما لا شك فيه أن كل واحد منكم هو سفير لوطنه في المكان الذي يعيش فيه، ويمكنه أن ينقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من تطورات أمنية واقتصادية، رغم التحديات الإقليمية والدولية".

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي يُعد منصة هامة لتعزيز التواصل مع أبناء الوطن في الخارج، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن قضايا التنمية.

دعوة لزيارة مشروعات مصر الكبرى

ودعا مدبولي المشاركين من المصريين بالخارج إلى استغلال فرصة تواجدهم في أرض الوطن للقيام بجولات ميدانية للاطلاع على حجم النهضة التي تحققت، قائلًا:

"أتمنى أن يتسع وقتكم خلال وجودكم في مصر لزيارة المدن الجديدة، الجامعات الحديثة، المناطق الصناعية، والمشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية."

كما أكد رئيس الوزراء أن الوزراء المشاركين في المؤتمر سيقدمون خلال الجلسات المختلفة عرضًا مفصلًا لكل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، في مختلف القطاعات.

كلمة ختامية ورسالة أمل

وفي ختام كلمته، توجه مدبولي بتحية خالصة للمشاركين متمنيًا لهم التوفيق قائلًا:

"أتمنى لكم مؤتمرًا ناجحًا.. وعاشت مصر وعشتم في كل سلام وأمان.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."