بدء مؤتمر وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 12:35 مساءً - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.



ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر أيضا الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الثانية وكذلك الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية.

وأغلقت وزارة التعليم العالى موقع التنسيق الإلكترونى، مساء أمس السبت، وفقا للجدول الزمنى لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى، واجتمعت أمس، اللجنة العليا للتنسيق لوضع الحدود الدنيا لتنسيق الكليات بعد غلق باب التسجيل لفرز رغبات الطلاب.

ومن المقرر أن تتاح نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى عقب الأنتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى، إذ يتمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق للتعرف على نتيجة الترشيح للكليات.