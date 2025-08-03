أخبار مصرية

رئيس «فيفا» في جولة بمدينة العلمين ويشيد بالنهضة الإنشائية في مصر

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  • رئيس «فيفا» في جولة بمدينة العلمين ويشيد بالنهضة الإنشائية في مصر 1/3
  • رئيس «فيفا» في جولة بمدينة العلمين ويشيد بالنهضة الإنشائية في مصر 2/3
  • رئيس «فيفا» في جولة بمدينة العلمين ويشيد بالنهضة الإنشائية في مصر 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 12:35 مساءً - قام السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بجولة خلال الساعات الماضية في مدينة العلمين رفقة المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة.

 

 

وخلال جولته في معالم المدينة برفقة المهندس هاني أبوريدة، أبدى إنفانتينو إعجابه الكبير بمدينة العلمين المصرية ضمن النهضة الإنشائية التي تشهدها مصر حاليًا.

 

ويقضي انفانتينو حالياً أجازته الصيفية بدعوة من أبوريدة في مدينة العلمين والساحل الشمالي.

 

 

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جاء ذلك خلال جولة في معالم المدينة اصطحبه خلالها المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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