رئيس «فيفا» في جولة بمدينة العلمين ويشيد بالنهضة الإنشائية في مصر

وخلال جولته في معالم المدينة برفقة المهندس هاني أبوريدة، أبدى إنفانتينو إعجابه الكبير بمدينة العلمين المصرية ضمن النهضة الإنشائية التي تشهدها مصر حاليًا.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 12:35 مساءً - قام السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بجولة خلال الساعات الماضية في مدينة العلمين رفقة المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة.

فاطمة نصر

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