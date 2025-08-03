بعد نشره لفيديوهات خادشة .. القبض على التيك توكر "شاكر محظور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 12:35 مساءً - أُلقت أجهزة الأمن، القبض على صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر محظور"، داخل أحد الكافيهات الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديو عبر حساباته الرسمية، تضمنّت ألفاظًا ومشاهد خادشة للحياء، بعد بلاغات عن محتواه الذي يعد تجاوزًا صارخًا للقيم والأخلاق العامة.

ومن المقرر عرض التيك توكر شاكر على نيابة القاهرة الجديدة بعد قليل للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.

وجاءت عملية الضبط ضمن حملة أمنية موسعة تشنّها الجهات المختصة لملاحقة صانعي المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط "شاكر" أثناء جلوسه داخل كافيه بالقاهرة الجديدة، بعد أقل من ساعتين فقط من خروجه في لايف ينفي القبض عليه ويهدد بمقاضاة من يروج لحبسه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 24 ساعة على توقيف عدد من مشاهير تطبيق "تيك توك"، من بينهم "مداهم"، و"سوزي الأردنية"، و"أم مكة"، و"أم سجدة"، في إطار حملات أمنية مكثفة تهدف إلى تطهير منصات التواصل من المحتوى الذي يُسيء للذوق العام وينتهك القواعد الأخلاقية.