نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: مصر تجاوزت تحديات اقتصادية صعبة وتواصل تنفيذ برنامج إصلاح شامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة التغلب على العديد من التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمات إقليمية ودولية، موضحًا أن الدولة تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض معدلي التضخم والبطالة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر المصريين بالخارج، أن هذه النجاحات تأتي في إطار مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل عدة محاور تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.

دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بجهد كبير على دعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار، لجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يعزز فرص العمل وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

توجيهات رئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على إطلاق وتنفيذ حزم حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وذلك للتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

المؤتمر منصة للتواصل وتكامل الرؤى

ويُعد مؤتمر المصريين بالخارج منصة وطنية فاعلة تجمع بين الدولة والجاليات المصرية حول العالم، لمناقشة قضاياهم، وطرح رؤاهم وتصوراتهم المستقبلية، بالإضافة إلى عرض جهود الدولة في كافة القطاعات التنموية.

ويؤكد انتظام انعقاد المؤتمر على حرص الدولة المصرية على بناء جسور تواصل مستدامة مع أبنائها بالخارج، وتعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد والمشاركة في صياغة مستقبل وطنهم.