نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا مستمرًا بالمصريين بالخارج دعمًا لوحدتهم وتطلعاتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي ملف المصريين بالخارج أهمية قصوى، لافتًا إلى أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة من أجل تحقيق تطلعات أبناء الوطن المقيمين خارج مصر.

وقال مدبولي، خلال كلمته في افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ توجهات الرئيس السيسي الهادفة إلى دعم المصريين بالخارج، سواء من خلال الخدمات المقدمة أو السياسات التي تُراعي مصالحهم.

توجيهات رئاسية مستمرة لخدمة أبناء الوطن بالخارج

وشدد رئيس الوزراء على أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالغًا ومستمرًا بالمصريين بالخارج، تمامًا كما هو الحال مع المواطنين داخل البلاد، موضحًا أن التوجيهات الرئاسية واضحة وصريحة بضرورة بذل كل المساعي الممكنة لتقديم الدعم الكامل لأبناء مصر في الخارج وتسهيل تواصلهم مع وطنهم الأم.

منصة وطنية لتعزيز الحوار والتكامل

ويُعد مؤتمر المصريين بالخارج بمثابة منصة وطنية متجددة لتعزيز التفاعل المباشر والحوار بين الدولة والجاليات المصرية في الخارج، بما يتيح مناقشة مختلف القضايا التي تهمهم، ويُسهم في التعرف على رؤاهم ومقترحاتهم من أجل دمجها في خطط التنمية الوطنية.

كما يهدف المؤتمر إلى تقوية روابط المصريين بالخارج مع وطنهم، وإطلاعهم على جهود الدولة في مختلف القطاعات، ويُعبر انتظام انعقاد المؤتمر عن حرص مؤسسات الدولة على استمرار جسور التواصل، والاستفادة من قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم مسيرة التنمية والبناء.