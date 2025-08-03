نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء في مؤتمر المصريين بالخارج: "تحويلات المصريين في الخارج دعم قوي للاقتصاد الوطني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا بالغًا بأبناء الوطن في الخارج، مشيرًا إلى أن وزارتي الخارجية والهجرة تعملان على تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم.

وأضاف أن هناك العديد من المبادرات التي أُطلقت خصيصًا لخدمة المصريين في الخارج، مع التطلع إلى مزيد من الخدمات والفرص التي تُلبي احتياجاتهم.

تحويلات المصريين في الخارج تمثل مثالًا وطنيًا مشرفًا

وخلال كلمته في مؤتمر المصريين بالخارج، أشاد رئيس الوزراء بما يُقدمه المصريون بالخارج من دعم حقيقي للوطن، قائلًا: "ضرب أبناء مصر أروع الأمثلة في الوطنية من خلال استمرار وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ملف مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تطبيق الدولة لسياسة سعر صرف مرن ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي."

المؤتمر منصة وطنية للتواصل الفعّال

وأوضح مدبولي أن مؤتمر المصريين بالخارج يُعد منصة وطنية مميزة للتفاعل المباشر بين الدولة وأبنائها في الخارج. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا التي تهم المصريين بالخارج، والتعرف على تطلعاتهم ومقترحاتهم، كما يُعزز فرص مشاركتهم في خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنية.

وأشار إلى أن انتظام انعقاد المؤتمر يمثل دلالة مهمة على حرص الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة على استمرار بناء جسور التواصل القوي والمستمر مع المصريين بالخارج، وإطلاعهم على أبرز الجهود والإنجازات في مختلف القطاعات داخل البلاد.