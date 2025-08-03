نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الرئيس السيسي رفض تهجير الشعب الفلسطيني.. ومصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها رغم التحديات السياسية الإقليمية التي تعصف بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار تحقق بفضل العناية الإلهية ووعي الشعب المصري الكريم وحكمة القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء اليوم في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، المنعقد في القاهرة يومي 3 و4 أغسطس 2025، بمشاركة واسعة من أبناء الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

الرئيس السيسي يؤكد رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد بوضوح على رفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة من خلال التنسيق مع شركائها في كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن عزم مصر استضافة مؤتمر خاص بمرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، تأكيدًا لدور مصر الريادي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

دعم حقوق الفلسطينيين وبناء علاقات متوازنة دوليًا

وأكد رئيس الوزراء أن مصر مستمرة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف ثابت في السياسة الخارجية المصرية لم يتغير رغم التحديات.

وتابع مدبولي: "مصر تواصل دورها النشط في مختلف ملفات ودوائر السياسة الخارجية، وتتمسك بمبدأ الاتزان الاستراتيجي في علاقاتها مع جميع القوى الدولية، بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري، والمصالح الوطنية، وحشد الدعم الدولي لجهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد".