نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، افتتاح فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، ويُعقد على مدار يومي 3 و4 أغسطس بمشاركة واسعة من ممثلي الجاليات المصرية في الخارج.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مقر المؤتمر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وزراء الحكومة يشاركون في فعاليات المؤتمر

شارك في افتتاح المؤتمر عدد من الوزراء، من بينهم:

الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

محمد جبران، وزير العمل

الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة

محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

كما حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء هيئات وممثلين عن كيانات حكومية وغير حكومية، إلى جانب ممثلي الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

منصة وطنية لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج

يُعد "مؤتمر المصريين بالخارج" منصة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التفاعل والحوار المباشر بين الدولة المصرية وأبنائها في الخارج، وذلك من خلال مناقشة قضاياهم المختلفة، والتعرف على تطلعاتهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنية.

كما يُعد المؤتمر فرصة لعرض جهود الدولة المصرية في مختلف القطاعات، ويؤكد حرص القيادة السياسية وأجهزة الدولة على استمرار جسور التواصل الفعال مع المصريين بالخارج، في إطار رؤية الدولة لتمكينهم من المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.