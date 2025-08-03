رئيس الوزراء : الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا ومستمرا بأبناء الوطن بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا ومستمرا بأبناء الوطن بالخارج كما هو فى الداخل.. وتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نحو بذل كل الجهود والمساعي من أجل دعم أبناء مصر فى الخارج".

ويُمثل "مؤتمر المصريين بالخارج" منصة وطنية لتعزيز التفاعل والحوار المباشر بين الدولة وأبنائها بالخارج، لمناقشة قضاياهم، والتعرف على تطلعاتهم ومُقترحاتهم، وتعزيز فرص مُشاركتهم في خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى إطلاعهم على جهود الدولة المصرية في مختلف القطاعات، كما يأتي انتظام دورية انعقاد المؤتمر كدلالةٍ مُهمة لحرص الدولة وأجهزتها على استمرار جسور التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.