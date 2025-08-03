نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: استمرار فحص تحويلات طلاب الثانوية العامة حتى نهاية أغسطس.. وتحذيرات من قبول التحويلات المخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار فحص طلبات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية حتى 31 أغسطس 2025، مؤكدة أن لجانًا مركزية متخصصة بدأت بالفعل دراسة الطلبات الواردة من المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفق ضوابط دقيقة لضمان انضباط العملية.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الفحص تتم من خلال ثلاث لجان مركزية متخصصة، تتولى كل منها النظر في تحويلات صف دراسي معين؛ حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الصف الأول الثانوي بالديوان العام للمديرية، وأخرى بالإدارة المركزية للتعليم العام لبحث تحويلات الصف الثاني الثانوي، بينما تختص الإدارة العامة للتعليم الثانوي بفحص تحويلات الصف الثالث الثانوي.

ووجّهت الوزارة جميع المديريات التعليمية بضرورة تشكيل لجان محلية لفحص تحويلات طلاب الصفين الثاني والثالث الواردة من الإدارات التعليمية، على أن تُرسل الملفات إلى اللجان المركزية بالوزارة مرفقة بكشوف مجمعة معتمدة توضح مبررات التحويل، وذلك لكل صف دراسي على حدة، وتحت إشراف مدير عام التعليم العام بكل مديرية.

كما شددت التعليم على ضرورة إعداد نسختين من كشوف التحويل: ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية، خاصة في حالات التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، تنفيذًا لما ورد في القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015 والكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016.

أما فيما يتعلق بالتحويل من المدارس الدولية أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، فقد أكدت الوزارة أن البتّ فيها يتم من خلال لجنة مختصة، مع التشديد على عدم قبول أي تحويلات إلى الإدارات التعليمية المحظور التحويل إليها، والمذكورة بكتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

ونبّهت الوزارة إلى أن التحويلات لن تُقبل من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية بشكل فردي، بل يتم التعامل حصريًا من خلال مندوبي المديريات التعليمية، ولا يُسمح ببدء إجراءات التحويل إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المختصة في ديوان عام الوزارة.

واختتمت الوزارة توجيهاتها بالتأكيد على أن الجهة الوحيدة المنوطة بتسجيل بيانات الطالب للبتّ في أمر التحويل هي المديرية التعليمية المقيد بها الطالب، وذلك بالتنسيق الكامل مع اللجان المركزية التابعة للوزارة.