عاجل- غلق 13 مقرًا انتخابيًا حول العالم بعد انتهاء التصويت في انتخابات الشيوخ بالخارج

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أحمد جودة - القاهرة - غلق 13 مقرًا انتخابيًا حول العالم بعد انتهاء التصويت في انتخابات الشيوخ بالخارج

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في اليوم الثاني من التصويت بالخارج، مشيرة إلى أن 13 مقرًا انتخابيًا تم غلقها حتى الآن من إجمالي 136 لجنة موزعة على 117 دولة حول العالم.

لوس أنجلوس تستعد للتصويت خلال ساعات

وأوضحت الهيئة أن عملية التصويت تسير وفق الجدول الزمني المخطط، حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الاقتراع في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية استقبال الناخبين خلال الساعات القادمة، لتكون من آخر اللجان التي تغلق أبوابها نظرًا لفارق التوقيت الزمني.

غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة

تواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات متابعة مجريات العملية الانتخابية بالخارج، بالتنسيق المستمر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية ورؤساء اللجان الانتخابية، ولم تُسجَّل حتى الآن أي معوقات تؤثر على سير التصويت، سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية.

تأمين مكثف وبيئة انتخابية آمنة

ذكرت الهيئة أن هناك تأمينًا مكثفًا للطرق المؤدية إلى المقار الانتخابية في الخارج، وذلك من قِبل السلطات المحلية في الدول المضيفة، لضمان سلامة الناخبين وسهولة وصولهم لمقار الاقتراع، وهو ما ساعد على الحفاظ على سير العملية بسلاسة حتى اللحظة.

دعم فني على مدار الساعة

أشارت الهيئة إلى أن فرق الدعم الفني تواصل تقديم المساعدة عبر الصوت والصورة لجميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، لضمان انتظام عمل الأجهزة الإلكترونية، ومنع أي أعطال تقنية قد تؤثر على عملية التصويت، خصوصًا أن التصويت يتم إلكترونيًا بإدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر.