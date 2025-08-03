عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: لا معوقات أثّرت على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات: لا معوقات أثّرت على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات: لا معوقات أثّرت على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام العملية الانتخابية للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن غلق 13 مقرًا انتخابيًا من أصل 136 موزعة على 117 دولة حول العالم، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاقتراع في ولاية لوس أنجلوس التصويت خلال الساعات القادمة.

متابعة مستمرة على مدار الساعة

وأضافت الهيئة في بيان، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع رؤساء اللجان والبعثات الدبلوماسية، ولم تُسجَّل أي معوقات تؤثر على سير التصويت، وسط تأمين مكثف للطرق المؤدية إلى مقار الاقتراع من قبل السلطات المحلية في الدول المستضيفة.