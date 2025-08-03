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وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها

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  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 1/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 2/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 3/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 4/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 5/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 6/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 7/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 8/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 9/12
  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 10/12
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  • وزير الأوقاف يزور كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بصحبة رئيسها 12/12

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أحمد جودة - القاهرة - توجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صباح اليوم في زيارة إلى عدد من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة على هامش مناقشة علمية شارك فيها بكلية أصول الدين بالجامعة؛ ورافقه في الزيارة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات الحاليين والسابقين، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشملت الجولة كليتي اللغة العربية والشريعة والقانون، حيث أجرى الوزير حوارات ودية مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز، والجهود المبذولة في خدمة العلم والدعوة، ومؤكدًا أهمية دعم التخصصات الشرعية واللغوية التي تُعد ركيزة أساسية في بناء الشخصية العلمية والدعوية الوسطية.

كما شهدت كلية الشريعة والقانون ترحيبًا رسميًّا بالوفد الإندونيسي الزائر، حيث عبّر الوزير عن سعادته بالتواصل العلمي والثقافي مع جمهورية إندونيسيا، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يرحبان دائمًا بأبناء العالم الإسلامي في رحاب مصر، قلب العالم الإسلامي النابض.

وأوضح الوزير أن التواصل مع الوفود الطلابية الوافدة يكشف رسالة مصر الحضارية، ويعزز دور الأزهر في نشر قيم السلام، وتوطيد أواصر التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التعليم والدعوة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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