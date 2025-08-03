نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يواصل إرسال قوافل "زاد العزة" محمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة، جهوده الإنسانية لدعم الأشقاء في القطاع، من خلال الدفع بمزيد من قوافل الإغاثة ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي انطلقت أحدث قوافلها يوم الأحد الموافق 27 يوليو عبر معبر كرم أبو سالم، باتجاه جنوب القطاع.

وحملت القوافل الأخيرة أكثر من 5 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية، شملت سلاسل إمداد غذائي، ودقيق، وخبز، وألبان أطفال، ومواد طبية وعلاجية، بالإضافة إلى مستلزمات العناية الشخصية، وذلك في إطار الالتزام المصري المتواصل بتقديم الدعم الغذائي والصحي العاجل لسكان غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

وفي خطوة نوعية لتعزيز الاستجابة الميدانية، يواصل متطوعو الهلال الأحمر المصري تجهيز وتوريد الخبز الطازج داخل "المطبخ الإنساني" التابع لمركز الإمداد الغذائي بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، ضمن مبادرة "لقمة هنية من مصر إلى غزة"، والتي تستهدف توفير وجبات غذائية عاجلة في ظل النقص الحاد في الإمدادات داخل القطاع.

ومنذ اندلاع الأزمة، يضطلع الهلال الأحمر المصري بدور محوري في تنسيق دخول المساعدات عبر معبر رفح الذي لم يُغلق من الجانب المصري، حيث استمرت عملية استقبال وتفويج المساعدات من مختلف الجهات الدولية والمحلية، وبلغ عدد الشاحنات التي تم إدخالها نحو 35 ألف شاحنة، تحمل ما يقرب من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية، بجهود أكثر من 35 ألف متطوع تابعين للجمعية.

وتؤكد هذه التحركات على ثبات الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، واستمرار تقديم العون الإنساني رغم التحديات، بما يجسّد دور مصر المحوري في دعم الاستقرار وتخفيف المعاناة عن المدنيين في غزة.

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