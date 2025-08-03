نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ستارت".. قمة تمكين الشباب تنهي فعالياتها بإطلاق منصات جديدة وتكريم الجامعات والمتطوعين |تقرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، وسط حضور رسمي وجامعي واسع، وبمشاركة آلاف الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، وعدد من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل.

وشهدت القمة التي أقيمت برعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يومًا حافلًا بالنقاشات، والتكريمات، وتوقيع البروتوكولات، والإعلانات الجديدة التي تستهدف تعزيز تمكين الشباب، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية داخل الجامعات.

مايا مرسي: التدريب مستقبل الشباب.. و"ستارت" ستُعقد مرتين سنويًا

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها الختامية، أن الوزارة تعتزم تنظيم قمة "ستارت" مرتين في العام بالقاهرة، بجانب التوسع داخل الجامعات المختلفة.

وأعلنت افتتاح 10 وحدات جديدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات التكنولوجية، ليرتفع إجمالي عدد الوحدات إلى 42 وحدة تغطي الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية.

وأشارت إلى مشاركة أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي هذا العام، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير التدريب والدعم حتى بعد التخرج، عبر ربط الطلاب بسوق العمل والمستثمرين.

بروتوكول تعاون لإنشاء وحدات جديدة بالجامعات التكنولوجية

ضمن فعاليات القمة، شهدت الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، لإنشاء 12 وحدة جديدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات التكنولوجية.

وقّع البروتوكول الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة والمشرف العام على المشروع، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بهدف دعم الطلاب وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الجامعية وفقًا لرؤية مصر 2030.

إطلاق منصة "ستارت" الإلكترونية وفرص تدريب بشركات القطاع الخاص

أطلقت الوزارة خلال القمة منصة "ستارت" الإلكترونية، لتكون البوابة الرسمية للتواصل مع طلاب الجامعات، وتنفيذ تدريبات أونلاين، وتوفير فرص Internship حقيقية بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

تكريم الجامعات والمتطوعين والمشاركين في نجاح المشروع

حرصت وزيرة التضامن على تكريم الجامعات المتميزة في تنفيذ المشروع، ومنح دروع تقدير لرؤساء وممثلي الجامعات، بالإضافة إلى تكريم أفضل المتطوعين ومنسقي وحدات التضامن في مختلف الجامعات.

وشمل التكريم عددًا من الشخصيات البارزة:

د. دينا أبو زيد – عميد إعلام 6 أكتوبر

د. سعيد علام – جامعة الإسكندرية

د. محمد وائل – جنوب الوادي

د. سامي البهنسي – الأزهر

د. محمد سامي – جامعة القاهرة

د. ناصر الجيزاوي – جامعة بنها

د. حسام النعماني – جامعة سوهاج

د. أشرف حنيجل – جامعة السويس

د. حسن الدمرداش – جامعة العريش

د. شريف صالح – جامعة بورسعيد

د. أحمد الجيوشي – التعليم التكنولوجي

إلى جانب تكريم:

إلى جانب تكريم: أسامة السيد – نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

د. سامي عبد الرحيم – مدير قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة ساويرس للتنمية٠

جلسة "الواقع بعد التخرج".. حوار تفاعلي مع الشباب

ضمن الجلسات التفاعلية، أقيمت جلسة حوارية بعنوان "الواقع بعد التخرج" شارك فيها عدد من المتخصصين والخبراء، منهم:

أيمن الشربيني – شريك مؤسس في Influence Me

د. محمد فتحي – أستاذ الإعلام

د. شريف الرفاعي – وزارة التضامن

د. توفيق محمود – شركة الخدمات المالية العربية

ناقشت الجلسة تحديات الشباب في سوق العمل، أهمية التميز الفردي، دور الإعلام، والتكنولوجيا، وأهمية التفكير المرن وريادة الأعمال.

البنوك شركاء في التمكين الاقتصادي

شارك كل من بنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي كشريكين استراتيجيين، حيث أكدت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي ببنك مصر، أن البنك يدعم فتح حسابات للشباب من سن 15 عامًا ويقدّم تمويلًا لمشروعاتهم.

كما ثمّن المشاركون دور بنك ناصر في دعم العمل التنموي والتمكين الاقتصادي للفئات الشبابية، ضمن منظومة شراكة بين الحكومة والقطاع المالي.

"ستارت".. خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

أثبتت قمة "ستارت" أنها ليست مجرد ختام لأنشطة وحدات، بل منصة وطنية شاملة لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وربطهم بسوق العمل.

فمن خلال تكامل الجهود بين الجامعات، وزارة التضامن، القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، تُعيد الدولة رسم خريطة التنمية المجتمعية من قلب الجامعات المصرية.

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