نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك مصر يشارك في قمة "ستارت" دعمًا لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك بنك مصر في فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، في إطار التزامه بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الشباب اقتصاديًا من خلال تعزيز الشمول المالي وتوظيف التكنولوجيا المالية.

وخلال الجلسة، أكدت السيدة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، أن الشمول المالي بات من الأدوات الاستراتيجية الأساسية لدعم الشباب، خاصة في مجالات المشروعات المتناهية الصغر، مشيرة إلى أن البنك يسعى إلى تيسير الوصول إلى التمويل من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الدعم الفني والتدريب العملي لتحويل أفكار الشباب إلى مشروعات اقتصادية منتجة.

وأوضحت فهمي أن البنك يتيح حاليًا فتح حسابات مصرفية للشباب بدءًا من سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى دمجهم مبكرًا في المنظومة المصرفية، بما يعزز ثقافة الادخار والتخطيط المالي منذ الصغر.

كما نوهت إلى أن البنوك المصرية، وفي مقدمتها بنك مصر، نجحت في توظيف التكنولوجيا المالية لتحسين جودة الخدمات، وتسهيل إجراء المعاملات المصرفية، مما أسهم في تطوير القطاع وإحداث نقلة نوعية تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق الاستدامة.

وشددت فهمي على أهمية التفكير الإبداعي لدى الشباب، مؤكدة أن بنك مصر يقدم باقة متنوعة من الحلول التمويلية والخدمات المصرفية، لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل من خلال مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز المشاركة الاقتصادية.

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