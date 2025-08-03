نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العبار: إعمار تعزز مكانة الساحل الشمالي عالميًا بفندق فاخر ومجتمع متكامل في مراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة إعمار العقارية عن افتتاح فندق جديد فاخر ضمن مشروع «مراسي» بالساحل الشمالي، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطوير مشروعات سياحية رائدة تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية.

وأكد محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، أن الفندق الجديد Palace Beach Resort Marassi يجسد رؤية الشركة لبناء مجتمعات متكاملة ومستدامة، موضحًا: "يمثل الفندق خطوة مهمة لنا، ويعكس التزامنا بتقديم تجارب ضيافة فاخرة تُعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، وسنواصل خطتنا التوسعية لتطوير مشروعات نوعية تُسهم في دعم القطاع السياحي ودفع التنمية العمرانية والاقتصادية".

وأضاف العبار: "يتميز الفندق بتصميم عصري وخدمات متكاملة تواكب أرقى المعايير العالمية، ويُعد وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة إقامة فاخرة على شاطئ البحر المتوسط، كما يسهم موقعه في قلب مراسي في استقطاب شرائح جديدة من السياح المحليين والدوليين، ويُعزز من مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط".

ويمتد مشروع مراسي على مساحة ضخمة تبلغ 6.5 مليون متر مربع، تشمل تطويرًا متكاملًا وبنية تحتية خضراء، حيث تحتل المساحات الخضراء 4.1 مليون متر مربع، بما يعادل 63% من إجمالي مساحة المشروع، ويضم ممشى مائيًا بطول 16 كيلومترًا وشاطئًا بطول 6.5 كيلومتر.

وتوفر مراسي تجربة سياحية متكاملة عبر 1600 وحدة فندقية، وأكثر من 500 منشأة تجارية (60% منها في قطاع التجزئة)، و17 منطقة لألعاب الأطفال، و50 حمام سباحة، و267 مرسى لليخوت، إلى جانب ملعب جولف ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة، بما يجعلها أحد أبرز المشاريع السياحية متعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط.

وتستمر إعمار في التوسع بمشروع مراسي ليكون نموذجًا عالميًا للتنمية السياحية والعمرانية المستدامة، ويعكس توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من إمكانات الساحل الشمالي.