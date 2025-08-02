نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين، خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ، تزامنًا مع انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.



قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ

وأوضحت الهيئة في قرارها، أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقابل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت الدولي الذي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب- عند انتهاء الميعاد- لم يبدأوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في مصر

يمكن للمواطن في جميع محافظات مصر، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، باتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات. https://www.elections.eg

2- اضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي»

3- كتابة الرقم القومي - رقم بطاقتك القومي في المكان المحدد لها

4- فور إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة سيظهر اسم اللجنة ورقمك.