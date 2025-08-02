نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الجامعات المشاركة في مشروع وحدات التضامن وأفضل المتطوعين ضمن فعاليات قمة "ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من الجامعات المصرية وأفضل المتطوعين ومنسقي مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، تقديرًا لجهودهم الفاعلة في إنجاح المشروع الذي تنفذه الوزارة بعدد من الجامعات المصرية، وذلك ضمن فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للعام الجامعي 2024-2025.

وجرى التكريم بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على المشروع، حيث قامت الوزيرة بتسليم دروع التقدير لرؤساء وممثلي الجامعات المشارِكة، تشجيعًا لدورهم في دعم الطلاب، وتعزيز التعاون مع الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية الاجتماعية.

وشمل التكريم عددًا من الشخصيات الجامعية البارزة، من بينهم:

الدكتورة دينا أبو زيد، عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر،

الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

الدكتور محمد وائل، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا،

الدكتور سامي البهنسي، نائب رئيس جامعة الأزهر،

الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد،

الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة،

الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها،

الدكتور حسام النعماني، رئيس جامعة سوهاج،

الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس،

الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،

إلى جانب الدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

كما كرّمت الوزيرة كلًا من السيد أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور سامي عبد الرحيم، مدير قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، لما قدماه من دعم ملموس للمشروع وأنشطته المختلفة.

وشهدت قمة "ستارت" إطلاق عدد من المبادرات النوعية، في مقدمتها توفير فرص تدريب داخل الشركات (Internships)، إلى جانب الإعلان عن إطلاق منصة "ستارت" الإلكترونية، والتي ستكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ البرامج التدريبية عن بُعد، بما يواكب التحول الرقمي ويساهم في تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

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