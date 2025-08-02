13 لجنة أنهت التصويت وبدء الفرز بانتخابات الشيوخ 2025

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أحمد جودة - القاهرة - آخر تطورات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات جهودها في متابعة عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج، والتي تجري في 117 دولة من خلال 136 لجنة فرعية.

وبحسب قناة «إكسترا نيوز»، فإن المؤتمرات الصحفية التي تنظمها الهيئة، بإشراف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية، ترصد الوضع أولًا بأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مع القنصليات والسفراء، للتأكد من سير العملية بشكل سلس ودون معوقات.

تفاصيل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

وكشف المؤتمر الصحفي الأخير الذي عُقد منذ نحو ساعتين عن إغلاق 13 لجنة فرعية وبدء أعمال الفرز بها، بينما من المقرر أن تفتتح لجنة لوس أنجلوس أبوابها في السابعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.

وتحظى العملية الانتخابية في هذه الدول بتأمين إلكتروني كامل عبر تقنيات الأمن السيبراني، إلى جانب التسهيلات المقدمة من الجهات الأمنية المحلية بالتعاون مع السفارات المصرية، لتيسير التصويت على المصريين في الخارج.

متابعة عمليات تصويت المصريين بالخارج 2025

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة مؤتمرات يوميًا لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج: في الصباح للإعلان عن فتح اللجان، ثم مؤتمر قبل ساعة الراحة، وأخيرًا مؤتمر قبيل إغلاق اللجان في التاسعة مساء.

كما يوجد اهتمام ملحوظ من وسائل الإعلام الدولية التي تتابع المؤتمرات وتغطي سير التصويت في مختلف البلدان، إلى جانب تقارير عن تأمين المقار الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين، خاصة مع بُعد المسافات في بعض الأقاليم. وختم بأن المواطنين بالخارج يدلون بأصواتهم باستخدام جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي بسهولة ودون تأخير يُذكر.

انطلاق عمليات التصويت في سفارات مصر بالخارج

وبدأت فى السابعة مساء اليوم التصويت فى لجنة لوس انجلوس التى تعد اخر دولة يتم التصويت فيها نظرا لفارق الوقت مع مصر، فى حين بدأت عدد من السفارات المصرية فى أعمال الفرز، وكانت نقطة الانطلاق من السفارة المصرية بنيوزيلندا التى أغلقت باب التصويت فى الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم السبت، وستكون اخر دولة تصويت هى لوس انجلوس.

آليات التصويت بالخارج

ومن المقرر أن يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية، خلال يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس خارج مصر، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت الدولي الذي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب- عند انتهاء الميعاد- لم يبدأوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات من انتخابات الخارج 5 دول والتى لن تشهد اقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب النزاعات وحظر التجوال ببعضها وهى فلسطين، واليمن، والصومال، سوريا، واسرائيل، بينما قامت بزيادة عدد المقار الانتخابية فى دولتين منها الهند التى أصبح بها لجنتين، وفى السودان سيكون التصويت من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بسبب حظر التجول المفروض بها.