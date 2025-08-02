نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال نسائي لافت ببيروت على انتخابات الشيوخ "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، إقبال كبير من السيدات المصريات على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مما شكّل واحدة من أبرز اللقطات المؤثرة التي رُصدت في الساعات الأولى من التصويت.

تصويت المصريين في لبنان

وكانت المرأة المصرية في طليعة الحاضرين أمام مقر السفارة المصرية صباح أمس الجمعة رغم أنه يوم عمل رسمي في لبنان.

وأفاد بث مباشر من بيروت على قناة" إكسترا نيوز"، أن السيدات المصريات حرصن منذ اللحظات الأولى على التواجد أمام لجان الاقتراع، وهو ما عكس وعيًا كبيرًا بدور المرأة في المشاركة السياسية، سواء من المصريات المقيمات في لبنان أو المتزوجات من لبنانيين.

وأدلت سيدة مصرية جاءت من مدينة صيدا في الجنوب اللبناني إلى العاصمة بيروت، بصوتها، كما وجهت نداءً إلى أبنائها للمشاركة أيضًا قبل انتهاء مواعيد التصويت.

ولم تقتصر كثافة المشاركة النسائية على اليوم الأول فقط، بل استمرت أيضًا خلال اليوم الثاني، حيث توافدت سيدات من مناطق مختلفة مثل طرابلس وصيدا، بالرغم من الزحام الشديد وصعوبة التنقل.

وشهد افتتاح صناديق الاقتراع مشهدًا رمزيًا لافتًا بتصدر المرأة المصرية الصفوف الأولى، ما يعكس حضورها الفاعل في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

انطلاق عمليات التصويت في سفارات مصر بالخارج

وبدأت فى السابعة مساء اليوم التصويت فى لجنة لوس انجلوس التى تعد اخر دولة يتم التصويت فيها نظرا لفارق الوقت مع مصر، فى حين بدأت عدد من السفارات المصرية فى أعمال الفرز، وكانت نقطة الانطلاق من السفارة المصرية بنيوزيلندا التى أغلقت باب التصويت فى الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم السبت، وستكون اخر دولة تصويت هى لوس انجلوس.

آليات التصويت بالخارج

ومن المقرر أن يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية، خلال يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس خارج مصر، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت الدولي الذي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب- عند انتهاء الميعاد- لم يبدأوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات من انتخابات الخارج 5 دول والتى لن تشهد اقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب النزاعات وحظر التجوال ببعضها وهى فلسطين، واليمن، والصومال، سوريا، واسرائيل، بينما قامت بزيادة عدد المقار الانتخابية فى دولتين منها الهند التى أصبح بها لجنتين، وفى السودان سيكون التصويت من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بسبب حظر التجول المفروض بها.