بنداري: تجاوزنا المعوقات الفنية سريعًا.. وآخر مقر يغلق صباحًا بتوقيت القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 شهد إغلاق 25 مقرًا انتخابيًا في عدد من الدول من أصل 117 دولة تجري فيها العملية الانتخابية.

تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

وأوضح أن آخر لجنة انتخابية تم فتحها هي اللجنة الموجودة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي ستغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق التاسعة مساءً بتوقيت لوس أنجلوس.

وأضاف بنداري، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت على مدار اليومين الماضيين سارت بشكل جيد دون أي معوقات تُذكر، باستثناء بعض المشكلات الفنية الطفيفة التي تم التعامل معها فورًا.

وأكد أن الهيئة كانت قد وضعت خطة طوارئ تتضمن توفير أكثر من جهاز إلكتروني في كل لجنة، لتفادي أي تعطيل محتمل بسبب الأعطال التقنية، حيث لم تعتمد أي لجنة على جهاز واحد فقط.

بدء عمليات الفرز

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن أقل مقر انتخابي بالخارج كان مزودًا بثلاثة أجهزة إلكترونية، وهو ما ساعد على التعامل السريع مع أي أعطال، ومنع حدوث أي تأخير في عملية التصويت.

وأشار إلى أن الفريق الفني للهيئة كان في حالة استعداد دائم للتدخل وحل أي مشكلة قد تطرأ.

واختتم بنداري تصريحاته بالإشارة إلى بدء عمليات الفرز في عدد من المقرات التي أغلقت أبوابها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج تباعًا، بمجرد انتهاء الفرز في كل لجنة.

كما شدد على أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير كافة الضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية في الخارج.