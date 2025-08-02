نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الحكومة: الساحل الشمالي سيكون نقطة جذب سياحي واقتصادي طوال العام بدعم استثماري متصاعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية واقتصادية كبرى تعمل على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط، مشددًا على أن الحكومة تدعم بقوة الاستثمارات السياحية في هذه البقعة الفريدة من أرض مصر.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء مراسم افتتاح فندق "Palace Beach Resort Marassi" بالساحل الشمالي، الذي تنفذه شركة إعمار مصر للتنمية باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه، ويُعد الفندق الأحدث ضمن سلسلة مشروعات إعمار في منطقة "مراسي".

الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية واقتصادية كبرى

وأشار مدبولي إلى أن هذا الافتتاح يُجسد التوجه الحكومي الواضح لتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات الطبيعية والبنية التحتية المتطورة التي يتم العمل على تعزيزها باستمرار في الساحل الشمالي.

وأكد أن الدولة ترى في الساحل الشمالي محورًا استراتيجيًا يمكن أن يجمع بين السياحة والاستثمار والتشغيل، ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتسق مع رؤية مصر 2030 لتنمية قطاع السياحة ودفع عجلة التنمية الشاملة.