الوطنية للانتخابات تغلق 25 مقرا انتخابيا من 117 دولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 09:36 مساءً -

أكد المستشار أحمد بنداري مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم إغلاق 25 مقرا انتخابيا فى دول مختلفة من 117 دولة بانتخابات مجلس الشيوخ، وخلال السعات المقبلة كل ساعة سيبدأ غلق مجموعة من المقرات، ومتبقى 111 مقرا، وآخر مقر تم فتحه فى اليوم الثانى هو فى لوس إنجلوس.

وأضاف أحمد بندارى في لقاء خاص مع برنامج "الشارع النيابي" بقناة إكسترا نيوز، أنه على مدار اليومين الأمور كانت ميسرة ولم نجد أى معوقات، ولا توجد مشكلة فنية تجاوزت أكثر من 5 أو 10 دقائق، وتم تجهيز خطط بديلة، وأقل مقر متواجد خارج مصر فى السفارات التى بها لجان كان بكل مقر 3 أجهزة.

تابع أحمد بندارى، بداية الفرز الآن ورصد الأرقام، ونحن نتابع العمل فى الشأن الخارجى وداخل مصر استعدادا ليومى الإقتراع 4 و5 أغسطس، وتم تسليم أعضاء الهيئات القضائية أوراق الإقتراع وكافة الأمور اللوجستية المطلوبة وتجهيز كافة المقرات ووصول الأدوات المستخدمة بكل اللجان الفرعية من سواتر وصناديق اقتراع.

ولفت أحمد بندارى إلى أن أعضاء الجهات القضائية بدأوا فى السفر لمقر تواجد اللجان وتدبير مقرات لهم لتمكينهم من الإشراف على اللجان الفرعية.