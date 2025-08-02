نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يفتتح "Palace Beach Resort Marassi" باستثمارات 9 مليارات جنيه: نقلة نوعية في السياحة الفاخرة بالساحل الشمالي بقيادة "إعمار مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية واقتصادية على مدار العام

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، مساء اليوم، افتتاح شركة إعمار مصر للتنمية، الرائدة في مجال التطوير العقاري، لفندقها الجديد "Palace Beach Resort Marassi" داخل مراسي الساحل الشمالي، تحت إدارة مجموعة إعمار للضيافة، وباستثمارات تقدر بـ 9 مليارات جنيه، ويُعد هذا الفندق هو الحادي عشر ضمن محفظة فنادق مراسي، مما يُشكل محطة جديدة في مسيرة "إعمار مصر" المُمتدة لأكثر من 18 عامًا في السوق المصرية.