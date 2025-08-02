نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنداري: غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الاستعدادات ليومي 4 و5 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للهيئة تتابع تصويت المصريين في الخارج، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات ليومي الاقتراع بالداخل، المقررين يومي 4 و5 أغسطس الجاري، في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن القضاة المكلفين بالإشراف على اللجان الانتخابية بدأوا بالفعل في استلام المقار، وتوفير كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة.

وأضاف بنداري، خلال لقائه المباشر عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تجهيز اللجان بكافة الأدوات اللازمة، مثل صناديق الاقتراع والسواتر، بالإضافة إلى أوراق التصويت، لضمان الجاهزية الكاملة قبل فتح اللجان أمام المواطنين.

كما أشار إلى أن القضاة انتقلوا إلى مواقعهم في المحافظات المختلفة، وتم تدبير الإقامة المناسبة لهم، بما يتيح أداء مهمتهم بسهولة ودون معوقات.

وأكد بنداري أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لضمان انضباط العملية الانتخابية في الداخل، مشددًا على أن كل لجنة ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والمحلية لتأمين المقار وتسهيل دخول الناخبين.

وأضاف أن جميع اللجان ستكون مرتبطة بغرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي طارئ أو استفسار.

ودعا بنداري المواطنين المصريين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الهيئة وفرت كل التيسيرات التكنولوجية والتنظيمية لتحقيق تجربة اقتراع آمنة وسريعة، ووجّه رسالته قائلًا: "شارك.. صوتك هيوصل".