نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر الاجتماعي يشارك كراعٍ استراتيجي في قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، وذلك بصفته الراعي الاستراتيجي للقمة.

وفي كلمته خلال الفعاليات، أكد الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن بنك ناصر الاجتماعي – برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي – يُعد أول بنك في مصر يضع دعم الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياته، مشيرًا إلى الدور الذي يضطلع به البنك في تمكين الشباب وتوفير فرص تدريب وتشغيل لهم.

واستعرض السيد عددًا من المبادرات التي ينفذها البنك في هذا الإطار، من بينها مبادرة "وظيفة تك" التي تُنفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتُعد برنامجًا تدريبيًا ينتهي بالتوظيف ويستهدف خريجي الجامعات. كما أشار إلى مبادرة "حضانتي"، التي تُعد أول برنامج في مصر لتمويل وإنشاء الحضانات، بهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وشدد نائب رئيسة مجلس إدارة البنك على أهمية ثقة الشباب في قدراتهم وعدم الخوف من الفشل، مؤكدًا أن كل إخفاق يحمل معه فرصة للتعلم والانطلاق من جديد. كما دعاهم إلى التفكير في ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات خاصة، لافتًا إلى أن البنك لا يقتصر على تقديم التمويل المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، بل يقدم أيضًا حزمة من الخدمات غير المالية لدعم الشباب في دخول سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

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