نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام للوقوف على معدلات الإنجاز ونسب الانتهاء الفعلية من المشروعات الجارية.

شملت الجولة متابعة أعمال الرصف وتحسين حركة المرور وتنظيم أماكن الانتظار بشوارع ترعة الزمر ومصطفى مشرفة، حسن حمدي، التحرير، وطرق الخدمة المجاورة لمطالع ومنازل محاور صفط اللبن، والفريق كمال عامر، وكوبري ثروت.

وأكد المحافظ خلال الجولة على سرعة الانتهاء من إزالة أية تعديات أو ملاحظات تعيق الأعمال وإعادة الشئ لأصله وتحقيق أقصى استفادة من المساحات التي تم توفيرها بما يسهم في توسيع مسطح الطرق تمهيدًا لتنفيذ مخطط مروري متكامل يُسهم في تسهيل حركة المركبات بالمنطقة.

كما أشار إلى أهمية الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة نظرًا لما تتضمنه المنطقة من مطالع ومنازل ومتفرعات فضلًا عن وجود العديد من المباني الخدمية والمنشآت الحيوية المحيطة، وسعيًا لتيسير حركة السيارات المترددة على الساحات والمواقف الحضارية المستحدثة لتجنب الازدحام.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال الطلاء لأجسام الكباري والمحاور وأسوار المنشآت الواقعة على جانبي الطرق بما يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الجيزة ويُحسن من المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجّه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية للأعمال ورفع نواتج المخلفات أولًا بأول بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل للحفاظ على السيولة المرورية ومنع تراكم المخلفات.

كما تابع المحافظ أعمال الإنارة بشبكات الطرق مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية خاصةً مع زيادة الكثافات المرورية مساءً.

وشملت الجولة أيضًا الوقوف على أعمال رفع كفاءة وتطوير مسجد مستشفى بولاق الدكرور والاستماع إلى آراء المواطنين من سكان المنطقة بشأن الأعمال الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة دراسة إنشاء عدد من المطبات الصناعية استجابةً لمطالب المواطنين، لضمان أمن وسلامة المارة.

كما وجه بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية لتنظيم حركة السير، وتحديد الاتجاهات والارتفاعات المسموح بها للمركبات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية مشيرًا إلى أن تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمستشفى يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور الرئيسية، بما يحقق السيولة المرورية ويُعزز من مستوى الخدمة المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية والخدمية بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمود فؤاد، رئيس حي بولاق الدكرور، والأستاذ أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل.

IMG-20250802-WA0074

IMG-20250802-WA0073

IMG-20250802-WA0072

IMG-20250802-WA0071

IMG-20250802-WA0070

IMG-20250802-WA0069

IMG-20250802-WA0068

IMG-20250802-WA0067