الهيئة الوطنية: انتهاء التصويت بـ25 مقرا واستمرار 123 لجنة بانتخابات الشيوخ بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 07:28 مساءً -

أعلن القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمرا صحفيا منذ قليل، عن انتهاء التصويت فى اليوم الثاني لاقتراع المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ، فى 25 مقر من أصل 136 مقرا انتخابيا فى 117 دولة، ومازال التصويت مستمر فى 111 مقرا انتخابيا.

وأجريت الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 مقرا انتخابيا بالسفارات والقنصليات فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، وانتهى التصويت بأول لجان تصويت المصريين في الثانية عشر ظهر أمس السبت، لتكون أول لجنة تنهي عملية التصويت، وأغلقت آخر لجنة انتخابية في المقر الانتخابي بلوس أنجلوس في السابعة من صباح اليوم الأحد .

ومن المقرر أن تتم عمليات فرز الأصوات وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مترشح بالنظام الفردي وكذا ما حصلت عليه القائمة المترشحة ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع.

وترسل أوراق انتخابات مجلس الشيوخ وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يقدم من طعون، إلى الهيئة الوطنية وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده، وتحدد الهيئة كيفية احتفاظ لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة.