سفير مصر بالسعودية: مشاركة المصريين بانتخابات الشيوخ تعكس حرصهم على وطنهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 07:28 مساءً - أوضح السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر فى المملكة العربية السعودية، أن اللجنة الإنتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ فتحت أبوابها الساعة التاسعة صباحا بتوقيت المملكة، حيث شهدنا إقبالا ملحوظا من المصريين، وجرت بكل هدوء وسلاسة وانتظام بدون أى مشاكل أو عوائق.
وأضاف إيهاب أبو سريع خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لدعم الناخبين خلال عملية التصويت، حتى تجرى عملية الإقتراع بطريقة سهلة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.