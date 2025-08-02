سفير مصر بالسعودية: مشاركة المصريين بانتخابات الشيوخ تعكس حرصهم على وطنهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 07:28 مساءً - أوضح السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر فى المملكة العربية السعودية، أن اللجنة الإنتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ فتحت أبوابها الساعة التاسعة صباحا بتوقيت المملكة، حيث شهدنا إقبالا ملحوظا من المصريين، وجرت بكل هدوء وسلاسة وانتظام بدون أى مشاكل أو عوائق.

وأضاف إيهاب أبو سريع خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لدعم الناخبين خلال عملية التصويت، حتى تجرى عملية الإقتراع بطريقة سهلة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.

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ولفت إيهاب أبو سريع إلى أنه تم توفير حافلات للمصريين القائمين بالمدن البعيدة عن السفارة، وأعداد الناخبين فى زيادة عن الفترة الصباحية، مؤكدا أن المشاركة الفعالة والملحوظة من المصريين فى الإنتخابات يعكس الإهتمام والحرص على المصلحة الوطنية، موجها الشكر للجالية المصرية لوجود إحساس وزيادة فى الوعى بالنسبة للإنتخابات وانه واجب وطنى.