نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تواصل التوعية بمخاطر السلوكيات الخاطئة على خطوط السكك الحديدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ حملتها التوعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بهدف تنبيه المواطنين إلى مخاطر بعض السلوكيات السلبية التي يتم ارتكابها على خطوط السكك الحديدية، والتي لا تهدد سلامة الأفراد فحسب، بل تضر أيضًا بالبنية الأساسية وتعطل حركة القطارات.

سلوكيات خطيرة تضر الجميع

تُحذر الحملة من عدد من الممارسات الخاطئة التي قد تتسبب في كوارث، منها:

عبور المزلقانات المغلقة أو السير في الاتجاه المعاكس.

إقامة مزلقانات عشوائية على شريط السكة الحديد.

استخدام فرامل الطوارئ دون داعٍ أثناء سير القطار.

إلقاء القمامة والمخلفات على القضبان.

التسلق على سطح القطارات أو الركوب بين العربات.

قيام الأطفال برشق القطارات بالحجارة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الأفعال تؤدي إلى إصابات خطيرة، وتُعرض حياة الركاب والسائقين للخطر، كما تتسبب في خسائر فادحة في المعدات وتأخير حركة القطارات.

التزام مجتمعي من أجل سلامة الجميع

تدعو وزارة النقل كافة المواطنين، أفرادًا ومؤسسات، إلى دعم جهودها في التوعية، والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام بقواعد السلامة، من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه الأرواح والمرافق العامة.

كما تشدد الوزارة على أن الحفاظ على السلامة يبدأ من احترام القوانين، ورفض التصرفات العشوائية والخطيرة، مؤكدة أن التعاون بين المواطن والجهات المعنية هو الضمان الحقيقي لتوفير نقل آمن ومنتظم للجميع.