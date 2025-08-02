نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من القاهرة إلى نيويورك... الري تقود ملفات المياه بالقارة الأفريقية وتُسلم رئاسة الأمكاو للسنغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعلى الصعيد الخارجي والذى يمثل المحور التاسع من منظومة الجيل الثانى.. حققت وزارة الموارد المائية والري، العديد من الإنجازات، حيث نظمت وزارة الموارد المائية والري "إسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" خلال الفترة من 13-17 أكتوبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقامت مصر بصفتها رئيسًا للأمكاو بإستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" بحضور قياسي لأكثر من 2000مشارك من الوزراء وصناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية الذين شاركوا في مناقشات حاسمة حول التحديات الملحة للمياه في القارة الإفريقية وأولوياتها المستقبلية.

وقامت مصر بتسليم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لدولة السنغال الشقيقة فى شهر مارس 2025 بعد عامين من الإنجازات، والتى كان من أبرزها قيادة الرؤية الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عُقد في نيويورك في مارس 2023، واستضافة الجمعية العامة الثالثة عشرة في القاهرة في يونيو 2023 بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من 40 وزير، واستضافة الجلسة الاستثنائية الخامسة للجنة التنفيذية للأمكاو في مايو 2024، والاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية للأمكاو في القاهرة فى أكتوبر 2024.

كما واصلت الوزارة جهودها لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، حيث شارك الدكتور سويلم فى العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية البارزة مثل "الإسبوع العالمى للمياه" بالسويد فى شهر أغسطس 2024، والجلسة رفيعة المستوى "معالجة تحديات المياه الإقليمية" ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" بالإمارات فى شهر سبتمبر 2024، و"المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي بالأردن فى شهر إكتوبر 2024، و"الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه" بالأردن فى شهر نوفمبر 2024، ومؤتمر "قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه" بالسعودية و"المؤتمر العالمى لتحلية المياه" بالإمارات فى شهر ديسمبر 2024، واللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" بالسعودية فى شهر إبريل 2025، و"إسبوع المياه العربي السابع" بالأردن، و"مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" بالعراق فى شهر مايو 2025، والإحتفال رفيع المستوى بمناسبة مرور 50 عامًا على انطلاق "البرنامج الهيدرولوجى الدولى" بفرنسا فى شهر يونيو 2025.