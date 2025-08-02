نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الري تطلق منظومة شاملة لتطوير الموارد البشرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى "تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات".. تم إعداد لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولًا بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلًا عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة.

وقد قام "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى" و"مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA بتنظيم العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلى والاقليمي، حيث قام مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بتنظيم عدد 396 نشاط تدريبي بمشاركة 11051 متدرب، كما تم عقد 52 برنامج تدريبي بمشاركة 1181 متدرب من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي "PACWA.

وعقد 6 برامج تدريبية و2 جولة دراسية بإيطاليا بمشاركة 108 متدرب تحت مظلة مشروع "المعرفة المائية" بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وعقد 2 برنامج تدريبي بمشاركة 38 متدرب من 13 دولة عربية وأفريقية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتنفيذ التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعدد 1002 طالب.

وللاستفادة من نبات ورد النيل تم تنفيذ 13 برنامج لعدد 342 من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه، كما تم تنفيذ تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بعدد 557 سائق و353 بحار و320 ملاحظ ومشرف، كما يتم إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعى، كما تم البدء في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0.

ومن الجدير بالذكر، أن قدمت وزارة الري على مدار العام، سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي تعكس التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، حيث إن تعد هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام أو مشروعات، بل هي خطوات عملية تساهم في تعزيز الأمن المائي لمصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.