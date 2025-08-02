نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار الحوكمة.. وزارة الري تطبق تقييم الأداء وتدعم روابط مستخدمي المياه بـ8372 رابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار رؤيتها لتحقيق إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية، واصلت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ مشروعات نوعية تمثل طفرة في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة استخدام المياه.

منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة المختلفة

وتحت مظلة المحور السادس "الحوكمة"، تم وضع منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة المختلفة لتوضيح دور هذه المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولًا إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه.

كما يجرى تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2025 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه، ووضع منظومة لتقييم أداء السادة قيادات الوزارة إعتمادًا على عدة معايير والإعتماد على هذا التقييم فى تحديد المكافآت والترقيات واختيار الاكفأ لشغل أى منصب، ووضع نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقًا لعدد من المعايير التى تم نشرها على كافة جهات الوزارة للالتزام بها واختيار الكوارد الاكثر كفاءة بكل جهة، ويتم بناءًا على هذا التقييم صرف مكافآت التميز الغير إعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة كل ثلاثة أشهر تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة.

وزارة الري تدعم روابط مستخدمي المياه بـ8372 رابطة

كما حققت الوزارة طفرة كبيرة فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه، حيث تم تشكيل (8372) رابطة على الترع والمساقى، وإجراء انتخابات لإختيار (188) أمين مركز و(22) أمين عام محافظة، وإنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية طبقًا لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021.

تعزيز الأمن المائي لمصر

ومن الجدير بالذكر، أن قدمت وزارة الري على مدار العام، سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي تعكس التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، حيث إن تعد هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام أو مشروعات، بل هي خطوات عملية تساهم في تعزيز الأمن المائي لمصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

وقد شملت هذه الإنجازات تطوير مشروعات ضخمة، مثل نقل المياه من محطة بحر البقر، وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول، وتطهير وتوسيع شبكات الترع والمصارف، بالإضافة إلى الرقمنة المتكاملة لكافة أنظمة الوزارة.

كما كانت الوزارة في طليعة الجهات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وصور الأقمار الصناعية لتحقيق إدارة أكثر دقة وفاعلية للموارد المائية.

في ظل هذه الإنجازات، تسعى الوزارة إلى تحقيق الريادة في إدارة الموارد المائية على مستوى المنطقة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تؤكد أن مصر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة ورؤية واضحة.