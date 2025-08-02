نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة نقاشية في قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت عنوان "تبدأ فين؟ أول خطوة فى مشوارك المهني" ناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025 أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الشباب والمؤهلة لسوق العمل، وأدارتها أماني حلمي الخبيرة الموارد البشرية.

وأوضحت رانيا أيمن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Enterprenelle أن المهارات لسوق العمل متعددة وتنمية هذه المهارات يبدأ منذ الالتحاق بالتعليم الجامعي، مؤكدة أن من أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها الشباب هى الالتزام والتفكير الجيد فى المسارات المهنية المتعددة لاختيار المناسب منها وتحقيق نجاحات فى هذا المسار يحتاج إلى جهد واسع وتعلم مستمر.

ومن جانبه أشار عمرو العباسي المدير العام لشركة EdVentures وهو صندوق متخصص فى الاستثمار فى تكنولوجيا التعليم أن كل شهادة مهنية يحصل عليها المتدرب تضعه فى مستوى أعلى ومن المهم أن يحدد المجال الذي يرغب فى العمل به ويبدأ فى تعلم جميع المهارات الخاصة بهذا المجال وقراءة الواقع بصفة مستمرة لإنه فى ظل التطور التكنولوجى كل ٦ شهور تختفى وظائف وتظهر أخرى بحكم سرعة التطور خاصة المجالات التكنولوجية.

ونصح العباسى الشباب بالتعلم المستمر والاضطلاع على أحدث ما ينشر فى مجاله ويتسم بالذكاء الاجتماعي والقدرة على بناء الثقة والتواصل والسمعة الطيبة.

وتهدف قمة " ستارت" توفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.

هذا ويشارك في الفعالية نحو 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.

وستتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب علي مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

كما ستشهد مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.

كما تم دعوة عدد" 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.

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