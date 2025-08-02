نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن موضوعات مبادرة "صحح مفاهيمك"..خطة وعي تمتد لعام كامل "تشمل 40 قضية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة منهجية غير مسبوقة، تُطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة "صحح مفاهيمك" لتصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تمس حياة الناس اليومية، وتؤثر على منظومة القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، وذلك من خلال خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعام كامل.

المبادرة تتناول أكثر من 40 موضوعًا وقضية مركزية تم اختيارها بعناية شديدة، لتغطي جوانب متعددة من الواقع المصري، ما بين قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، ومفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء.

فهي لا تتوقف عند مواجهة مظاهر التطرف والغلو، بل تمتد إلى ملفات حيوية تمس حياة الناس مباشرة، وتشمل:

1- الغش في الامتحانات

2- مخالفة إشارات المرور

3- عدم احترام كبار السن

4- رشق القطارات

5- تعذيب حيوانات الشارع

6- استخدام الهاتف أثناء القيادة

7- التدخين والسجائر الإلكترونية

8- تعاطي المخدرات

9- العنف ضد الأطفال

10- التوعية بخطورة ظاهرة أطفال الشوارع

11- الانتحار بحبوب الغلة

12- الألعاب غير المفيدة للأطفال

13- إدمان الأطفال على السوشيال ميديا

14- التعامل غير اللائق مع السياح

15- التنمر

16- إيذاء ذوي الهمم

17- التعدي على الجار

18- الرشوة

19- الانتحار

20- التعصب الكروي

21- التفكك الأسري

22- عدم مساعدة الزوج لزوجته

23- الخلافات الأسرية

24- تخريب الممتلكات العامة

25- إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة

26- الإسراف في استهلاك المياه

27- التوعية بخطورة العنف المدرسي

28- إدمان المواد الإباحية

29- إلقاء القمامة في الشوارع

30- تقديم المساعدات للمحتاجين بشكل غير لائق

31- غياب التواصل بين الآباء والأبناء

32- التحرش بجميع أنواعه

33- سبّ الدين

34- الاحتيال المالي في صورة "مستريح"

كما تشمل المبادرة محورًا دينيًّا عميقًا لتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتطرف، ومنها:

35- التنزيل الخاطئ للآيات

36- التدين بالحماس

37- مفهوم الجهاد في الإسلام

38- شرعنة الفحش

39- شرعنة العنف

40- الولاء والبراء

41- الإلحاد

42- التشكيك في قيمة الوطن والادعاء أن الوطن حفنة تراب

43- التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء

هذه الموضوعات تُطرح من خلال خطة مدروسة تعتمد على المعالجة العلمية الهادئة، واللغة البصرية والإعلامية الحديثة، لتكون المبادرة مشروعًا وطنيًّا لبناء وعي جديد، يُعيد الثقة في القيم، ويزرع الأمل في النفوس.