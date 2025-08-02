نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من البنية التحتية إلى الذكاء الاصطناعي: وزارة الري ترسم ملامح الري الحديث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل وزارة الموارد المائية والري بالعديد من الإنجازات الهامة التي تحققت على مدار العام، حيث واصلت الوزارة عملها بكل جهد لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لتلبية احتياجات الزراعة والصناعة والمواطنين. تتنوع هذه الإنجازات بين المشاريع الكبرى في قطاع المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية.

أبرز إنجازات وزارة الري على مدار العام

1.مشاريع البنية التحتية للمياه

تنفيذ ٧٥% من المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، ما يعزز من قدرة المنطقة على استصلاح الأراضي الجديدة.

تنفيذ ٨٤% من مساري نقل المياه المنتجة من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح في سيناء.

تحديث وتشغيل بوابات خزان أسوان وبوابات مفيض سد وهويس دمياط، مع استمرار العمل على صيانة الجسات بجسم الخزان.

الانتهاء من إنشاء قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ ٨٥%، وكذلك إنشاء قنطرة فم بحر مويس بنسبة تنفيذ 18%.

2. رقمنة ودمج التكنولوجيا الحديثة

إتمام منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، مما يسهل الإجراءات ويزيد من الشفافية.

رقمنة قواعد بيانات المنشآت والمعدات والموارد البشرية مما يعزز من فعالية إدارة الوزارة.

إدماج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحسين توزيع المياه، بالإضافة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية والدرون لمراقبة الحشائش المائية والمخلفات.

بدء تنفيذ مشروع الري الذكي بتمويل إسباني.

3. تطهير وتأهيل شبكات المياه

تطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، وتطوير ١٥٢ كيلومتر من الترع.



مواصلة العمل على إحلال شبكات الصرف المغطى في ٦٧ ألف فدان، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

4. مشاريع الحماية من السيول

تنفيذ مشروعات للحماية من السيول في العديد من المحافظات مثل البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح.

متابعة حالة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، لضمان استعداد الوزارة لمواجهة أي طارئ.

5. الإنجازات البيئية والحفاظ على الشواطئ

استكمال أعمال حماية الشواطئ في عدة مناطق مثل الإسكندرية ودمياط ومطروح، وذلك لحماية المناطق الساحلية من التآكل.

6. تحسين الأداء الإداري والتدريب

وضع استراتيجية لتحديث وتطوير الأداء الإداري للوزارة، من خلال تقييم القيادات والكوادر البشرية.

تنظيم 396 نشاطًا تدريبيًا في مختلف التخصصات، بمشاركة 11.51 متدربًا.

تدريب 557 سائقًا و353 بحارًا و320ملاحظًا ومشرفًا، لسد العجز في بعض الوظائف الهامة.

بدء إعداد قيادات هندسية من شباب المهندسين، لتطوير الجيل الثاني من منظومة الري 2.0.

وتعد هذه الإنجازات جزءًا من رؤية وزارة الري لتحديث وتطوير قطاع المياه في مصر، من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة تساهم في توفير المياه وتحسين توزيعها، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة. كما أن تدريب الكوادر البشرية وتطوير القيادات الشابة يعد خطوة استراتيجية نحو بناء قدرات الوزارة لمواجهة تحديات المستقبل.

