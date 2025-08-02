نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النقل" تفتح باب التقديم لبرنامج تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل حتى 16 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل – من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري – عن استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي المجاني لتأهيل سائقي الأوتوبيسات والمركبات الثقيلة، حتى انطلاق البرنامج يوم السبت 16 أغسطس 2025 بمركز تدريب السائقين بمدينة السادس من أكتوبر.

مبادرة وطنية بعنوان: "سائق واعٍ... لطريق آمن"

يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من السائقين المحترفين المؤهلين وفقًا لأعلى معايير السلامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل الحيوي، ورفع كفاءة التشغيل والسلامة على الطرق.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن البرنامج يأتي ضمن خطوات الوزارة الجادة نحو تحسين بيئة العمل في قطاع النقل البري، وتقديم فرص حقيقية للشباب، سواء للعمل داخل مصر أو خارجها.

وأضاف الوزير: "هدفنا ليس فقط تقليل الحوادث، بل بناء نموذج للسائق المسؤول، القادر على التعامل باحترافية مع المركبة، ومع الطريق، ومع المواطنين."

مميزات استثنائية للملتحقين بالبرنامج: تدريب مجاني بالكامل

شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل

فرص عمل فورية بشركات النقل التابعة للوزارة مثل:

شركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)

أتوبيس غرب ووسط الدلتا

شرق الدلتا للنقل والسياحة

الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت)

أكتا للنقل الجماعي

الشركة المصرية للأوتوبيس الترددي

شركة تاكسي العاصمة

شركة النيل لنقل البضائع

من يمكنه التقديم؟

إذا كنت من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو جامعي، ولديك الرغبة في العمل بمجال قيادة الأوتوبيسات أو الشاحنات… فالفرصة أمامك الآن لتبدأ طريقًا مهنيًا واعدًا.

تدريب شامل بأحدث التقنيات والمنهجيات

يتضمن البرنامج محاور متعددة تشمل:

قواعد القيادة الآمنة والتعامل مع الطوارئ

قوانين المرور والتوعية المهنية

الصيانة الوقائية للمركبات

المسؤولية المجتمعية وأخلاقيات المهنة

ويتم التدريب على أيدي نخبة من المدربين المعتمدين، داخل مركز تدريب السائقين التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، بطريق الواحات – أمام سوق الجملة – بجوار هيئة النقل العام.

للتسجيل والاستعلام: 01003756385