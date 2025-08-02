نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد حبس "مروة بنت مبارك" 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم نشر أخبار كاذبة وإشاعة الفوضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت النيابة العامة اليوم السبت تجديد حبس المتهمة مروة بنت مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه عدد من الاتهامات لها، أبرزها نشر أخبار كاذبة، والتحريض على هدم القيم الأسرية، وإشاعة الفوضى، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة في بيانها أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المستمرة لمواجهة ممارسات تضر بالمجتمع عبر منصات الفيديو مثل تيك توك، خاصةً ما يتعلق بإثارة الرأي العام أو المساس بالقيم والثوابت الأخلاقية.

مفاجآت جديدة في التحقيق.. ومواجهات قادمة أمام النيابة

أفادت مصادر قانونية بأن هناك شهادات جديدة وأسماء وردت في أقوال المتهمة ومقاطعها المصورة، وهو ما دفع عددًا من الأشخاص الذين تم ذكرهم في هذه المقاطع إلى طلب المواجهة المباشرة أمام النيابة العامة، في تطور جديد قد يُغير مسار القضية.

وأضاف المحامي أحمد مهران، عبر صفحته الرسمية، أنه سيتوجه إلى الإسكندرية غدًا برفقة مفاجأة قانونية تخص التحقيقات الجارية مع المتهمة، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى أن ما نشرته المتهمة يمثل إساءة مباشرة لأشخاص وجهات دون دليل قانوني.

حملات إلكترونية تطالب بغلق تيك توك بعد تصاعد التجاوزات

تزامنًا مع تطورات القضية، أطلق عدد من النشطاء والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة موسعة تحت وسم #غلق_التيك_توك، دعوا فيها إلى تشديد الرقابة على محتوى المنصة ومحاسبة المخالفين قانونيًا، لما يترتب على بعض المقاطع من آثار اجتماعية سلبية.

وارتفعت مطالب بضرورة وضع تشريع عاجل ينظم نشاط صانعي المحتوى الإلكتروني، ويمنع الاستخدام السيئ للمنصات الرقمية، حفاظًا على استقرار المجتمع وحماية القيم العامة.