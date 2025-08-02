نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيابة العامة تقرر حبس "أم سجدة" وصديقتها "أم مكة" 4 أيام على ذمة التحقيقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المحامي أحمد مهران، أن النيابة العامة قررت حبس المتهمتين "أم سجدة" وصديقتها "أم مكة" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة ضدهما على خلفية المحتوى الذي ينشر عبر حساباتهما على منصة "تيك توك".

وأضاف مهران في تصريح له عبر صفحته الرسمية، أنه تم ترحيل المتهمتين إلى قسم شرطة المقطم التابع لنيابة جنوب القاهرة الكلية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات القانونية بشأن التهم المنسوبة إليهما.

خلفية القضية.. بلاغات تتهم المتهمتين بالإساءة والإدعاءات الكاذبة

وتأتي قرارات الحبس في أعقاب بلاغات متعددة قدمت إلى النيابة العامة ضد المتهمتين، من بينها بلاغ الفنانة وفاء عامر، والتي اتهمت فيه إحدى المتهمتين بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ادعاءات كاذبة تمس سمعتها الشخصية والفنية، دون تقديم أي أدلة قانونية.

وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن قلقهم من تجاوزات بعض صانعي المحتوى على منصات الفيديو، مطالبين بتفعيل القوانين التي تحمي الأفراد من التشهير والإساءة الإلكترونية.

توقعات بتطورات جديدة في القضية خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار النيابة العامة في فحص الأدلة الرقمية والاستماع إلى الشهود، تمهيدًا لاتخاذ قرارات قانونية إضافية بحق المتهمتين.

وتؤكد جهات التحقيق أنها تتعامل بحسم مع البلاغات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات أو الإساءة للأشخاص، خاصة في ظل تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني وتضليل الرأي العام.