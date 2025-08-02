نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجازات وزارة الموارد المائية والري.. خطوات قوية نحو المستقبل المستدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مدار العام، قدمت وزارة الموارد المائية والري سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي تعكس التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه.

هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام أو مشروعات، بل هي خطوات عملية تساهم في تعزيز الأمن المائي لمصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

من تطوير البنية التحتية للمياه إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد، مرورًا بتعزيز الكوادر البشرية والتدريب المستمر، تعمل الوزارة بكل طاقتها لتلبية التحديات المستقبلية في قطاع المياه.

وقد شملت هذه الإنجازات تطوير مشروعات ضخمة، مثل نقل المياه من محطة بحر البقر، وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول، وتطهير وتوسيع شبكات الترع والمصارف، بالإضافة إلى الرقمنة المتكاملة لكافة أنظمة الوزارة.

كما كانت الوزارة في طليعة الجهات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وصور الأقمار الصناعية لتحقيق إدارة أكثر دقة وفاعلية للموارد المائية.

في ظل هذه الإنجازات، تسعى الوزارة إلى تحقيق الريادة في إدارة الموارد المائية على مستوى المنطقة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تؤكد أن مصر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة ورؤية واضحة.

- تنفيذ 75% من المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، و84% من مساري نقل المياه المنتجة من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح بسيناء

- الإنتهاء من منظومة التراخيص الالكترونية للمياه الجوفية، وقواعد بيانات المنشآت والتطهيرات والمعدات والسيارات، والعمل على رقمنة قواعد بيانات الموارد البشرية والأملاك وتحصيل المستحقات والتراخيص.

- إدماج التكنولوجيا الحديثة بمنظومة العمل، ومواصلة تحسين منظومة توزيع المياه بالتحول للإدارة بالتصرفات، وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وخدمات منصة Digital Earth Africa، وبدء إعداد منظومة لرصد الحشائش المائية والمخلفات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومواصلة تنفيذ مشروع الري الذكي بتمويل اسباني.

- تواصل الأعمال فى صيانة بوابات خزان أسوان والجسات بجسم الخزان، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ ٨٥%، وإنشاء قنطرة فم بحر مويس بنسبة تنفيذ ١٨%، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض سد وهويس دمياط وبوابات مفيض اسنا وقناطر نجع حمادي الجديدة.

- التعاقد لإحلال ٤١٠ منشأ مائى ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، ونهو إصلاح ٤٦٦ بوابة لأفمام الترع.

- الاستلام الابتدائى لمحطات معالجه الدلتا الجديدة واسنا ١ وجنوب بورسعيد ودير السنقوريه وبنى صالح، والاستلام النهائى لمحطات معالجة بحر البقر وبحر البقر الرئيسية وشادر عزام وسيدمنت أ ومصرف ٧.

- تطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، وتأهيل ١٥٢ كيلومتر من الترع، ومواصلة التنسيق مع الزراعة لمتابعة تطهير المساقى بمعرفة المزارعين، وإحلال شبكات الصرف المغطى بزمام ٦٧ ألف فدان.

- مواصلة تنفيذ مشروعات الحماية من السيول بمحافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى، وإستمرار متابعة حالة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان.

- مواصلة أعمال حماية الشواطئ بساحل الإسكندرية بطول ٢.٦٠ كيلومتر، وحماية أمام سرية القوات البحرية بدمياط، وحماية شاطئ الأبيض بمطروح، والإعداد لطرح (٤) عمليات بالبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

- وضع منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة، والعمل على تحديث استراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٥٠، ووضع منظومة لتقييم السادة القيادات، وتقييم العاملين لصرف مكافآت التميز الغير إعتيادى، وطفرة فى تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه.

- تنظيم ٣٩٦ نشاط تدريبي بمشاركة ١١٠٥١ متدرب بمركز التدريب الإقليمي، و٥٢ برنامج تدريبي بمشاركة ١١٨١ متدرب بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، و١٣ برنامج لعدد ٣٤٢ من السيدات للاستفادة من نبات ورد النيل.

- تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بعدد ٥٥٧ سائق و٣٥٣ بحار و٣٢٠ ملاحظ ومشرف.

- بدء إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0.

- تواصل مجهودات التوعية، وإطلاق حملة "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

- تنظيم "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و"إسبوع المياه الأفريقي" في أكتوبر ٢٠٢٤

- تسليم رئاسة الأمكاو للسنغال فى مارس ٢٠٢٥ بعد عامين من الإنجازات، وتواصل جهود الوزارة لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى.

وبدأ أمس ١ اغسطس ٢٠٢٥ العام المائى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦؛ حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ من خلال العديد من المشروعات والسياسات على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0".

حيث يتواصل العمل فى مجال التوسع في "معالجة وإعادة إستخدام المياه" والتي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، ويتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان بنسبة تنفيذ تصل إلى ٧٥%، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى ٨٤%.

وتحت مظلة المحور الثانى من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية".. فقد الإنتهاء من منظومة التراخيص الالكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وتم الإنتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت واعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، وجارى العمل في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى والتراخيص، ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات من خلال العمل على إعداد منظومة إليكترونية لتحصيل المستحقات من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وقيم مخالفات تبديد المياه وغيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة.

وتحت مظلة المحور الثالث "الإدارة الذكية للمياه".. تواصل الوزارة العمل على توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث بدأت الوزارة في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب لضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لإحتياجات المنتفعين على الترعة، وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة، كما يجرى الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وأيضًا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن من حصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ورصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، وتم البدء في بناء منظومة لرصد الحشائش المائية بمختلف أنواعها والمخلفات التي تلقى في المجاري المائية وذلك بإستخدام صور الأقمار الصناعية وربطها بمنظومة التطهيرات بما سيعود بالنفع على توفير التمويلات المالية ومجهود السادة العاملين على عملية التطهيرات، كما يتواصل تنفيذ مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى لتحديد فرص تطوير الرى الذكى والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والري.

وتحت مظلة المحور الرابع "تأهيل المنشآت المائية والترع".. وفى إطار رفع كفاءة البنية التحتية للموارد المائية والري.. تتواصل أعمال صيانة بوابات خزان أسوان وأعمال الجسات بجسم الخزان، ويتواصل العمل علي تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة علي ترعة الابراهيمية بنسبة تنفيذ ٨٥%، والعمل على تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض سد دمياط وتحديث أنظمة تشغيل بوابات الهويس، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، كما يجري إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة بنسبة ١٨%، وصيانة قناطر فم الرياح المنوفي وفم الرياح التوفيقي وسامول وسرياقوس وبسيون والصافية وبلتاج وصرد، وتأهيل قناطر فم ميت برة والعطف والبستان والباجورية وشبراباص، ونهو تدعيم كوبري قنطرة حجز جرجرة وتاهيل ورصف كوبري البليد، وبناءًا علي قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٥٤ ألف منشأ مائي، تم البد في تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث تم حتى تاريخه التعاقد لإحلال عدد ٤١٠ منشأ (عدد ٢٥ بربخ وعدد ٦ كباري وعدد ٤ سحارات وقنطرة بحر مويس و٢٤٦ بوابة و١٢٩ مصب)، وجاري إتمام التعاقد على عدد ١٠٣ منشأ (عدد ٥ بربخ و٣ كوبري وعدد ٩٥ بوابة)، وجاري تجهيز مستندات التعاقد على عدد ٤٢١ منشأ في الفترة القادمة، كما تم نهو إصلاح عدد ٤٦٦ بوابة لأفمام الترع.

وفى مجال صيانة محطات الرفع.. فقد تم خلال العام المائى السابق الاستلام الابتدائى لمحطات (اسنا ١ الجديدة بالأقصر - جنوب بورسعيد - دير السنقوريه بالمنيا - بنى صالح الجديدة ببنى سويف)، والاستلام الابتدائى لمحطة معالجه الدلتا الجديدة، والاستلام النهائى لمحطات (بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - سيدمنت أ - مصرف ٧ بكفر الشيخ)، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه (١ - ٢) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائى لمحطة معالجة مياه بحر البقر، وتم إصدار امر الاسناد لعملية انشاء محطة النصر ٥، وجارى البت الفنى لعمليات إنشاء محطات الحامول وسمتاى وقلابشو وتوريد وتركيب ٨ ماكينات تنظيف شبك أعشاب، والاستلام الابتدائى لعدد (٢٣) محرك كهربائى، وإصدار أمر الإسناد لتوريد (١٨) وحدة طوارئ ثابته لتدعيم مراكز الطوارئ.

كما تم خلال العام المائى الماضى تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتأهيل ١٥٢ كيلومتر من الترع، وجارى استكمال تأهيل ١٧٠٠ كيلومتر من الترع، ومواصلة التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية بمعرفة المزارعين، وتطهير ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف الزراعية، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ نحو ٨ مليون متر مكعب سنويًا، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٧ ألف فدان، وصيانة وغسيل شـبكات الصـرف المغطـى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنويًا، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، وجارى غلق ٨٢ بئر بواحة سيوة مع حفر بدائل من الآبار العذبة وذلك ضمن مشروع "تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة".

وفى مجال "التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية" والذى يمثل المحور الخامس من الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.. تواصل الوزارة تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث يجرى تنفيذ عمليات لحماية مدينة مرسى علم ودير الانبا بولا ودير الانبا انطونيوس وادى العمبجى ووادى الحواشية بمحافظة البحر الأحمر، وتأهيل وتطهير سد الروافعة بمحافظة شمال سيناء، وأعمال حماية وادى بعبع وعدد من الاودية بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية بوادي أم لشطان بمدينة مرسى مطروح، وأعمال حماية بمخرات سيول أطفيح والديسمي والمنشى والودى ووادى متين القبلى والبحرى بمحافظة الجيزة، ووادي الجبو بمحافظة القاهرة، ونهو عملية حماية عزبة الشيخ سعيد بمحافظة أسيوط، وأودية الكلاحين والزنبقة بمحافظة قنا، وحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وتأهيل مخرات سيول جبل الطير القبلى والبحرى وشارونة بمحافظة المنيا، وحماية أودية السوايطة والشيخ حسن بمحافظة المنيا، وحماية وادى غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف، كما يتم تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول دون أي عوائق، كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

وفى مجال حماية الشواطيء.. تواصل العمل خلال العام المائى الماضى في تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ، حيث يتم تنفيذ "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و"عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط" لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح"، كما يتم الإعداد لطرح عدد (٤) عمليات لحماية الشواطىء وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط".

وتحت مظلة المحور السادس "الحوكمة".. تم وضع منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة المختلفة لتوضيح دور هذه المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولًا إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه، كما يجرى تحديث استراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٥٠ وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه، ووضع منظومة لتقييم أداء السادة قيادات الوزارة إعتمادًا على عدة معايير والإعتماد على هذا التقييم فى تحديد المكافآت والترقيات واختيار الاكفأ لشغل أى منصب، ووضع نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقًا لعدد من المعايير التى تم نشرها على كافة جهات الوزارة للالتزام بها واختيار الكوارد الاكثر كفاءة بكل جهة، ويتم بناءًا على هذا التقييم صرف مكافآت التميز الغير إعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة كل ثلاثة أشهر تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة، كما حققت الوزارة طفرة كبيرة فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه، حيث تم تشكيل (٨٣٧٢) رابطة على الترع والمساقى، وإجراء انتخابات لإختيار (١٨٨) أمين مركز و(٢٢) أمين عام محافظة، وإنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية طبقًا لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى "تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات".. تم إعداد لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولًا بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلًا عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة، وقد قام "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى" و"مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA بتنظيم العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلى والاقليمي، حيث قام مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بتنظيم عدد ٣٩٦ نشاط تدريبي بمشاركة ١١٠٥١ متدرب، كما تم عقد ٥٢ برنامج تدريبي بمشاركة ١١٨١ متدرب من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي "PACWA، وعقد ٦ برامج تدريبية و٢ جولة دراسية بإيطاليا بمشاركة ١٠٨ متدرب تحت مظلة مشروع "المعرفة المائية" بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وعقد ٢ برنامج تدريبي بمشاركة ٣٨ متدرب من ١٣ دولة عربية وأفريقية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتنفيذ التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعدد ١٠٠٢ طالب، وللاستفادة من نبات ورد النيل تم تنفيذ ١٣ برنامج لعدد ٣٤٢ من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه، كما تم تنفيذ تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بعدد ٥٥٧ سائق و٣٥٣ بحار و٣٢٠ ملاحظ ومشرف، كما يتم إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعى، كما تم البدء في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0.

وتحت مظلة المحور الثامن من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "التوعية والاعلام".. تتواصل مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين بشكل دائم وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى المختلفة حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.

وعلى الصعيد الخارجي والذى يمثل المحور التاسع من منظومة الجيل الثانى.. حققت الوزارة العديد من الإنجازات، حيث نظمت وزارة الموارد المائية والري "إسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" خلال الفترة من ١٣-١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقامت مصر بصفتها رئيسًا للأمكاو بإستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" بحضور قياسي لأكثر من ٢٠٠٠ مشارك من الوزراء وصناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية الذين شاركوا في مناقشات حاسمة حول التحديات الملحة للمياه في القارة الإفريقية وأولوياتها المستقبلية.

وقامت مصر بتسليم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لدولة السنغال الشقيقة فى شهر مارس ٢٠٢٥ بعد عامين من الإنجازات، والتى كان من أبرزها قيادة الرؤية الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عُقد في نيويورك في مارس ٢٠٢٣، واستضافة الجمعية العامة الثالثة عشرة في القاهرة في يونيو ٢٠٢٣ بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من ٤٠ وزير، واستضافة الجلسة الاستثنائية الخامسة للجنة التنفيذية للأمكاو في مايو ٢٠٢٤، والاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية للأمكاو في القاهرة فى أكتوبر ٢٠٢٤.

كما واصلت الوزارة جهودها لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، حيث شارك الدكتور سويلم فى العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية البارزة مثل "الإسبوع العالمى للمياه" بالسويد فى شهر أغسطس ٢٠٢٤، والجلسة رفيعة المستوى "معالجة تحديات المياه الإقليمية" ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" بالإمارات فى شهر سبتمبر ٢٠٢٤، و"المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي بالأردن فى شهر إكتوبر ٢٠٢٤، و"الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه" بالأردن فى شهر نوفمبر ٢٠٢٤، ومؤتمر "قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه" بالسعودية و"المؤتمر العالمى لتحلية المياه" بالإمارات فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤، واللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" بالسعودية فى شهر إبريل ٢٠٢٥، و"إسبوع المياه العربي السابع" بالأردن، و"مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" بالعراق فى شهر مايو ٢٠٢٥، والإحتفال رفيع المستوى بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على انطلاق "البرنامج الهيدرولوجى الدولى" بفرنسا فى شهر يونيو 2025.