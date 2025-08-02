نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأوقاف" و"الصحة" تنظّمان حملة للكشف المبكر ضمن مبادرة "100 مليون صحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت مديرية أوقاف دمياط، بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وذلك بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والصحة، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبتوجيهات الدكتور هاني عنتر السباعي، مدير المديرية، وتحت إشراف الشيخ محمد عبد اللطيف أبو الأسعاد، مدير إدارة أوقاف دمياط.

واستهدفت الحملة العاملين بالإدارات الفرعية، حيث أُجريت لهم فحوصات طبية مجانية شملت قياس ضغط الدم، ونسبة السكر، ووظائف الكلى، وكتلة الجسم، وسط تنظيم متميز وتيسيرات وفّرها القائمون على الحملة.



وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ومتابعة الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات، ضمن إستراتيجية الدولة للوقاية والتدخل المبكر.

وتؤكد وزارة الأوقاف حرصها على دعم المبادرات الرئاسية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الصحة، انطلاقًا من دورها الوطني في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع سليم وواعٍ.