رئيس الوزراء يرحب برئيس الفيفا خلال تواجده في مصر لقضاء عطلته

- 1/2
- 2/2
احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 03:33 مساءً - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاتصال هاتفيا بـ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للترحيب به فى مصر.
جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بـ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على إجراء اتصال هاتفي بـ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، للترحيب به في مصر، وتوجيه الشكر له على اختياره قضاء عطلته بصحبة أسرته فى مصر، خاصة مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس مدى الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري، ويبرهن على ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، ومكانة متقدمة على خريطة السياحة العالمية، كما يجسد جاذبية المدن المصرية الحديثة، وعلى رأسها العلمين الجديدة، بما توفره من مقومات متكاملة تجعلها وجهة مفضلة للزائرين من مختلف دول العالم.
وزير الرياضة مع أبو ريدة وإنفانتينو