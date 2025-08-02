رئيس الوزراء يرحب برئيس الفيفا خلال تواجده في مصر لقضاء عطلته

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 03:33 مساءً - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاتصال هاتفيا بـ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للترحيب به فى مصر.

جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بـ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.