نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الري.. نقلة نوعية نحو إدارة ذكية ومستدامة للموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت وزارة الموارد المائية والري قدرتها الفائقة على مواكبة تطورات العصر وتحقيق خطوات نوعية في إدارة الموارد المائية، التي تعد حجر الزاوية في استدامة التنمية بمصر، فقد نجحت الوزارة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي تمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتجديد البنية التحتية للمياه، فضلًا عن تحسين أداء المنظومة الإدارية والتشغيلية.

تأتي هذه الإنجازات في إطار استراتيجيتها الطموحة لضمان توفير مياه الشرب والري بكفاءة، وحماية البيئة من مخاطر السيول، والتصدي لتحديات التغير المناخي.

وتحت مظلة المحور الرابع "تأهيل المنشآت المائية والترع"، وفى إطار رفع كفاءة البنية التحتية للموارد المائية والري.. تتواصل أعمال صيانة بوابات خزان أسوان وأعمال الجسات بجسم الخزان، ويتواصل العمل علي تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة علي ترعة الابراهيمية بنسبة تنفيذ 85%، والعمل على تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض سد دمياط وتحديث أنظمة تشغيل بوابات الهويس، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، كما يجري إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة بنسبة ١٨%، وصيانة قناطر فم الرياح المنوفي وفم الرياح التوفيقي وسامول وسرياقوس وبسيون والصافية وبلتاج وصرد، وتأهيل قناطر فم ميت برة والعطف والبستان والباجورية وشبراباص، ونهو تدعيم كوبري قنطرة حجز جرجرة وتاهيل ورصف كوبري البليد، وبناءًا علي قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد 45 ألف منشأ مائي، تم البد في تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث تم حتى تاريخه التعاقد لإحلال عدد 410 منشأ (عدد 25 بربخ وعدد 6 كباري وعدد 4 سحارات وقنطرة بحر مويس و246 بوابة و129 مصب)، وجاري إتمام التعاقد على عدد 1.3 منشأ (عدد 5 بربخ و3 كوبري وعدد 95 بوابة)، وجاري تجهيز مستندات التعاقد على عدد 421 منشأ في الفترة القادمة، كما تم نهو إصلاح عدد 466 بوابة لأفمام الترع.

وقد بدأ أمس 1 اغسطس 2025 العام المائى 2025/2026، حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق 2024/2025 من خلال العديد من المشروعات والسياسات على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0".