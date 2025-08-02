نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة "START" تناقش التدريب من أجل التوظيف في ختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت فعاليات قمة "START" التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع عدد من البنوك والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، عقد أولى جلساتها النقاشية تحت عنوان:

"التدريب من أجل التوظيف.. استثمار الفرصة وبناء المسار المهني"، وذلك ضمن ختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للعام الجامعي 2024-2025.

شارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم:

مدحت عبد الرشيد، استشاري التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي

إسلام محمد، مسئول الاستثمار في شركة "أروقة"

حلمي محمود، مدير اكتساب المواهب بشركة "العربي"

مراد عباس، مدير التنمية والتعليم بشركة "حسن علام"

نورهان خاطر، خبيرة تنمية المواهب والتعلم

أحمد بيومي، مدير عام بشركة "الوادي جروب"

منظومة التدريب تبدأ من الطالب نفسه

وأكد مدحت عبد الرشيد خلال كلمته أن الشباب هم رأس مال المستقبل، وأن نجاحهم في سوق العمل يبدأ من إدراكهم لأهمية تطوير الذات، موضحًا أن عملية التوظيف تمر بعدة عناصر، تشمل: الاحتياج، المهارات، السمات الشخصية، الفرص المتاحة، وظروف العمل اللائق.

من جهته، شدد مراد عباس على أهمية المتابعة المستمرة لفرص العمل، موضحًا أن السيرة الذاتية الجيدة ومهارات التواصل هي مفاتيح أساسية للحصول على تدريب ناجح، بالإضافة إلى دور التدريب الصيفي في صقل مهارات الطلاب قبل التخرج.

التواصل الفعّال وبناء الملف المهني

بدورها، شددت نورهان خاطر على أهمية أن يكون للطالب دافع حقيقي وإصرار للحصول على فرصة التدريب المناسبة، مع ضرورة تعلم مهارات المتابعة (follow-up)، واستغلال أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع متطلبات الشركات.

كما أوضح إسلام محمد أن الاستثمار في تطوير الموظفين يوفر على الشركات الكثير مقارنة بتكلفة تعيين موظفين جدد، كاشفًا أن نحو 15% من ميزانيات الشركات توجه لتدريب العنصر البشري، خاصة فيما يخص تطوير المهارات الشخصية (Soft Skills).

وأوصى حلمي محمود المتدربين بضرورة تحديد أهدافهم الوظيفية مبكرًا، والتركيز على نقاط قوتهم، مشددًا على أهمية إنشاء ملف شخصي احترافي على منصة LinkedIn لتوسيع فرص التدريب والتوظيف.

نحو منصة إلكترونية متكاملة

تهدف قمة "START" إلى توفير فرص تدريبية عملية داخل الشركات والمؤسسات (Internship)، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية موحدة للمشروع تسهّل التواصل مع الطلاب، وتدعم تنفيذ برامج تدريبية عن بُعد.

وتشهد الفعالية مشاركة واسعة تضم أكثر من 100 شركة وبنك ومؤسسة مجتمع مدني وشركات ناشئة، فيما سجل للمشاركة أكثر من 12،400 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.

برنامج تدريبي متكامل

تتضمن القمة 10 ورش تدريبية تغطي مجموعة من المهارات الأساسية مثل:

كتابة السيرة الذاتية

مهارات التواصل

تطوير الذات

التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة

كما تُعقد مجموعة من الجلسات الحوارية مع رواد الأعمال وأصحاب التجارب الناجحة، إلى جانب جلسة مخصصة بعنوان "دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل". كما تم دعوة نحو 100 متحدث من خلفيات متنوعة لنقل خبراتهم إلى الطلاب، ودعمهم في الاستعداد للاندماج في سوق العمل.

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