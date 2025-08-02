نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المحررين الاقتصاديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة الصحقيين فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي "لشُعبة المحررين الاقتصاديين"، على منصب المقرر، وثمانية أعضاء، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025م، وفقًا للإجراءات التالية:

1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للشُّعبة على منصب المقرر، وثمانية أعضاء، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025م.

2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم السبت (9 أغسطس) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين بعد ظهر اليوم نفسه.

3- يُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، من الأحد 10 حتى الإثنين (11 أغسطس 2025م)، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الشُّعبة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة عن العام الحالي 2025م.

4- تبدأ الجمعية العمومية للشُّعبة، تسجيل الحضور في الساعة الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء (19 أغسطس)، على أن يبدأ التصويت من الساعة الثالثة، وحتى الخامسة، ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً.

5- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة فى ساعة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (26 أغسطس) 2025م، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.

6- تم اختيار لجنة للإشراف على الانتخابات وتضم ثلاثة من الصحفيين من غير المرشحين، الأساتذة/ محمد نجم، وسارة العيسوى، وإبراهيم عامر، بالإضافة إلى وكيل النقابة المشرف على الشُّعب والروابط عبد الرءوف خليفة، وعضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة محمود كامل. وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.