نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 75% من مسار الدلتا الجديدة و84% من نقل مياه بحر البقر... إنجازات ريادية في البنية المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الموارد المائية والري نحو 75% من المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، و84% من مساري نقل المياه المنتجة من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح بسيناء.

كما انتهت من منظومة التراخيص الالكترونية للمياه الجوفية، وقواعد بيانات المنشآت والتطهيرات والمعدات والسيارات، والعمل على رقمنة قواعد بيانات الموارد البشرية والأملاك وتحصيل المستحقات والتراخيص.



كما تم إدماج التكنولوجيا الحديثة بمنظومة العمل، ومواصلة تحسين منظومة توزيع المياه بالتحول للإدارة بالتصرفات، وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وخدمات منصة Digital Earth Africa، وبدء إعداد منظومة لرصد الحشائش المائية والمخلفات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومواصلة تنفيذ مشروع الري الذكي بتمويل اسباني.

وفى مجال صيانة محطات الرفع.. فقد تم خلال العام المائى السابق الاستلام الابتدائى لمحطات (اسنا ١ الجديدة بالأقصر - جنوب بورسعيد - دير السنقوريه بالمنيا - بنى صالح الجديدة ببنى سويف)، والاستلام الابتدائى لمحطة معالجه الدلتا الجديدة، والاستلام النهائى لمحطات (بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - سيدمنت أ - مصرف ٧ بكفر الشيخ)، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه (١ - ٢) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائى لمحطة معالجة مياه بحر البقر، وتم إصدار امر الاسناد لعملية انشاء محطة النصر ٥، وجارى البت الفنى لعمليات إنشاء محطات الحامول وسمتاى وقلابشو وتوريد وتركيب ٨ ماكينات تنظيف شبك أعشاب، والاستلام الابتدائى لعدد (٢٣) محرك كهربائى، وإصدار أمر الإسناد لتوريد (١٨) وحدة طوارئ ثابته لتدعيم مراكز الطوارئ.

ومن الجدير بالذكر، أن قدمت وزارة الري على مدار العام، سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي تعكس التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، حيث إن تعد هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام أو مشروعات، بل هي خطوات عملية تساهم في تعزيز الأمن المائي لمصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

وقد شملت هذه الإنجازات تطوير مشروعات ضخمة، مثل نقل المياه من محطة بحر البقر، وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول، وتطهير وتوسيع شبكات الترع والمصارف، بالإضافة إلى الرقمنة المتكاملة لكافة أنظمة الوزارة.

كما كانت الوزارة في طليعة الجهات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وصور الأقمار الصناعية لتحقيق إدارة أكثر دقة وفاعلية للموارد المائية.

في ظل هذه الإنجازات، تسعى الوزارة إلى تحقيق الريادة في إدارة الموارد المائية على مستوى المنطقة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تؤكد أن مصر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة ورؤية واضحة.